Лукашенко: события на Украине могли произойти в Белоруссии в 2020 году

По словам Лукашенко, западные страны не говорят ему напрямую о стремлении добиться отдаления Белоруссии от России. «Они мне не говорят о том, что хотели бы, чтобы мы ушли от России, оторвать нас, по живому даже, может быть, от России. Это и попробовали в 2020 г. сделать», – сказал он (цитата по ТАСС).