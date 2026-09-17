Лукашенко: события на Украине могли произойти в Белоруссии в 2020 году
Сегодняшние события на Украине могли бы произойти и в Белоруссии, если бы республику оторвали от России в 2020 г., заявил президент страны Александр Лукашенко на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее», посвященном Дню народного единства.
По словам Лукашенко, западные страны не говорят ему напрямую о стремлении добиться отдаления Белоруссии от России. «Они мне не говорят о том, что хотели бы, чтобы мы ушли от России, оторвать нас, по живому даже, может быть, от России. Это и попробовали в 2020 г. сделать», – сказал он (цитата по ТАСС).
Белорусский президент добавил, что в случае успеха этих попыток в республике, по его мнению, «было бы то, что сейчас происходит на Украине».
В феврале Лукашенко заявил, что не существует силы, способной разорвать союзные отношения Минска и Москвы. «Обстоятельства так сложились, что они нас воедино связали, наверное, на долгие-долгие десятилетия и века», – пояснил белорусский лидер.
По его словам, Белоруссия всегда была ориентирована на Россию. «Там наши ресурсы, там наш рынок, если об экономике. У нас полное единство в этом плане», – пояснил Лукашенко.