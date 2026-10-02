Шуваев вступил в должность белгородского губернатора
Александр Шуваев официально вступил в должность губернатора Белгородской области, принеся присягу на торжественной церемонии в региональном центре. Об этом пишет «РИА Новости».
На инаугурации присутствовали экс-губернатор Евгений Савченко, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, члены правительства региона, главы муниципалитетов и духовенство. Шуваев зачитал текст присяги на уставе области.
Шуваев является участником программы «Время героев». По словам президента РФ Владимира Путина, «его военный опыт имеет особое значение для приграничного региона». На должность Шуваев был назначен в мае 2026 г. после отставки Вячеслава Гладкова.