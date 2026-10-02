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В Румынии упал беспилотник недалеко от границы с Украиной

Анна Суслова
Unsplash
Unsplash

В населенном пункте Плауру (уезд Тулча) в результате падения беспилотника произошло возгорание, сообщило министерство национальной обороны страны.

«Около 05:00 утра поступило сообщение о падении объекта (предположительно, беспилотника) в районе населенного пункта Плауру (уезд Тулча), за которым последовало возгорание», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел вблизи украинско-румынской границы. Пострадавших нет. На месте работают пожарный расчет генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям и группы министерства национальной обороны. Территория оцеплена. Ведется расследование.

Атаку беспилотника зафиксировала система радиолокационного наблюдения министерства национальной обороны. При этом ведомство подчеркнуло, что в национальном воздушном пространстве дрон не находился.

24 сентября министерство обороны Румынии сообщило, что на севере страны упал беспилотник неизвестного происхождения. Инцидент произошел вблизи румынско-украинской границы. БПЛА находился в национальном воздушном пространстве страны около четырех минут.

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