Польша вернула регулирование цен на бензин и дизель до конца года

13 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство решило вернуть программу по ограничению цен на топливо. Программа начала действовать с 17 августа и позже была завершена. Туск тогда пояснил, что НДС в рамках мер снизится с 24 до 8%. Таким образом, цена за литр бензина сократится на 0,9–1 злотый (экономия 20–23 цента за литр). Также он выразил озабоченность тем, что топливные компании получают высокую прибыль, а «люди от этого теряют». Польша уже применяла данную практику в мае 2026 г. Она действовала до 15 июня. Компании, продающие бензин по ценам выше объявленных, облагались штрафом.