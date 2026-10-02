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Польша вернула регулирование цен на бензин и дизель до конца года

Ксения Наумчик
TASS
TASS

Правительство Польши возобновило программу регулирования цен на бензин и дизельное топливо, которая будет действовать до 31 декабря 2026 г. Об этом заявил министр энергетики республики Милош Мотыка на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

Министр отметил, что с 3 октября в Польше вновь будут ежедневно устанавливать максимальные цены на бензин и дизельное топливо. Меры предусматривают также действие сниженных ставок НДС и акциза на автомобильное топливо до конца года.

Программу регулирования цен возобновили после того, как президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о налоге на сверхприбыль нефтяных корпораций.

13 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство решило вернуть программу по ограничению цен на топливо. Программа начала действовать с 17 августа и позже была завершена. Туск тогда пояснил, что НДС в рамках мер снизится с 24 до 8%. Таким образом, цена за литр бензина сократится на 0,9–1 злотый (экономия 20–23 цента за литр). Также он выразил озабоченность тем, что топливные компании получают высокую прибыль, а «люди от этого теряют». Польша уже применяла данную практику в мае 2026 г. Она действовала до 15 июня. Компании, продающие бензин по ценам выше объявленных, облагались штрафом.

При этом Financial Times в июне писала, что жители Евросоюза стали реже пользоваться автомобилями и сократили потребление топлива из-за резкого роста цен на энергоносители. Причиной такого явления стала эскалация конфликта в Ормузском проливе.

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