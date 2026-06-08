FT: водители в ЕС сократили потребление топлива из-за резкого роста цен
Жители стран Евросоюза стали реже пользоваться автомобилями и сократили потребление топлива на фоне резкого роста цен на энергоносители, вызванного войной в Иране. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Eurostat.
По подсчетам статистического ведомства ЕС, в апреле потребление топлива в еврозоне сократилось на 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 г. Это стало первым снижением показателя с июля 2024 г. и самым существенным падением с октября 2023 г.
Как отмечает издание, двузначное сокращение потребления топлива зафиксировано в шести европейских странах, включая Германию, Норвегию и Австрию. При этом цены на дизельное топливо в 12 странах ЕС, данные по которым анализировал Eurostat, выросли за год на 33,7%, а на бензин – на 13,6%.
На фоне подорожания энергоносителей ряд европейских государств приняли меры поддержки. Так, Германия, Испания, Ирландия и Италия снизили налоги на топливо. По данным FT, суммарный объем таких фискальных мер уже превысил 11 млрд евро.
Рост цен на энергию также вынудил правительства добиваться дополнительных послаблений в бюджетной политике ЕС. Так, в мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к Еврокомиссии с просьбой предоставить странам блока больше гибкости для финансирования мер, направленных на борьбу с ростом цен на энергоносители. Как сообщал Bloomberg, в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава итальянского правительства предложила разрешить учитывать инвестиции и чрезвычайные меры на поддержку энергетического сектора в рамках механизма, который позволяет государствам ЕС временно отступать от бюджетных ограничений блока в исключительных обстоятельствах.