FT: водители в ЕС сократили потребление топлива из-за резкого роста цен

Рост цен на энергию также вынудил правительства добиваться дополнительных послаблений в бюджетной политике ЕС. Так, в мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к Еврокомиссии с просьбой предоставить странам блока больше гибкости для финансирования мер, направленных на борьбу с ростом цен на энергоносители. Как сообщал Bloomberg, в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен глава итальянского правительства предложила разрешить учитывать инвестиции и чрезвычайные меры на поддержку энергетического сектора в рамках механизма, который позволяет государствам ЕС временно отступать от бюджетных ограничений блока в исключительных обстоятельствах.