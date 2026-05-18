CNY Бирж.10,616-0,89%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,58+0,02%
Главная / Политика /

Мелони попросила ЕК обеспечить гибкость бюджета из-за дорогих энергоносителей

Ведомости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила у Европейской комиссии (ЕК) большую свободу действий в рамках бюджетных правил Европейского союза (ЕС) для принятия мер, направленных на борьбу с ростом цен на энергоносители. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо Мелони председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

В письме говорится, что итальянское правительство стремится включить инвестиции и чрезвычайные меры по преодолению энергетического кризиса в так называемую национальную оговорку о гарантиях. Речь о положении, применяемом для финансирования расходов на оборону. Оно позволяет странам – членам ЕС временно отступать от бюджетных правил блока в исключительных обстоятельствах.

Агентство отмечает, что действия Италии могут стать причиной разногласий с ЕК, предложившей европейским странам ряд вариантов решения энергетического кризиса, не включающих оговорку о защитных мерах.

Правительство Мелони в поиске новых источников финансирования для продления срока действия сниженных акцизов на бензин, которые обходятся примерно в 1 млрд евро ($1,16 млрд) в месяц и истекают 22 мая. Профсоюз водителей грузовиков объявил о пятидневной забастовке, которая начнется 25 мая.

1 мая Reuters писало, что энергетический кризис выявил серьезный раскол на мировом газовом рынке. Страны Европы и Азии борются за дефицитные запасы, в то время как в США, как и раньше, избыток топлива и низкие цены.

