Мелони попросила ЕК обеспечить гибкость бюджета из-за дорогих энергоносителей
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила у Европейской комиссии (ЕК) большую свободу действий в рамках бюджетных правил Европейского союза (ЕС) для принятия мер, направленных на борьбу с ростом цен на энергоносители. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо Мелони председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В письме говорится, что итальянское правительство стремится включить инвестиции и чрезвычайные меры по преодолению энергетического кризиса в так называемую национальную оговорку о гарантиях. Речь о положении, применяемом для финансирования расходов на оборону. Оно позволяет странам – членам ЕС временно отступать от бюджетных правил блока в исключительных обстоятельствах.
Агентство отмечает, что действия Италии могут стать причиной разногласий с ЕК, предложившей европейским странам ряд вариантов решения энергетического кризиса, не включающих оговорку о защитных мерах.
Правительство Мелони в поиске новых источников финансирования для продления срока действия сниженных акцизов на бензин, которые обходятся примерно в 1 млрд евро ($1,16 млрд) в месяц и истекают 22 мая. Профсоюз водителей грузовиков объявил о пятидневной забастовке, которая начнется 25 мая.
