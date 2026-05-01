Reuters: США накапливают избыток газа на фоне его дефицита в Европе
США накапливают избыток газа, в Западном Техасе его настолько много, что некоторым производителям приходится платить за его вывоз, передает агентство Reuters.
С начала конфликта на Ближнем Востоке фьючерсы на газ на американском хабе Henry Hub в Луизиане упали на 12% до 17-месячного минимума в $2,52 за 1 млн британских тепловых единиц (мБТЕ). Американские трубопроводы переполнены, заводы по экспорту СПГ работают на пределе своих возможностей.
Энергетический кризис выявил серьезный раскол на мировом газовом рынке, отмечает агентство. Страны Европы и Азии борются за дефицитные запасы, в то время как в США по-прежнему избыток топлива и низкие цены.
Согласно недавнему прогнозу министерства энергетики США, добыча газа в США, которая уже достигла рекордного уровня в 107,7 млрд куб. футов в сутки в 2025 г., продолжит расти, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны энергоемких центров обработки данных и обеспечить энергией новые заводы по экспорту СПГ. При этом увеличение пропускной способности трубопроводов ожидается в лучшем случае через несколько месяцев.
1 мая стало известно, что средние биржевые цены на газ в Европе по итогам апреля, второго месяца ограничений судоходства в Ормузском проливе, составили более $540 за 1000 куб. м.