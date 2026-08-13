Власти Польши с 17 августа начнут ограничивать цены на топливо

При этом Туск подчеркнул, что НДС снизится с 24% до 8%. Таким образом, цена за литр бензина сократится на 0,9-1 злотый (экономия 20-23 цента за литр). Также он выразил озабоченность тем, что топливные компании получают высокую прибыль, а «люди от этого теряют».