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Власти Польши с 17 августа начнут ограничивать цены на топливо

Анна Суслова

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство решило вернуть программу по ограничению цен на топливо. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TVP Info.

«Это будет означать, что Польша будет в авангарде Европы, когда речь идет о ценах на топливо», – добавил Туск.

Программа будет действовать с 17 августа и продлится до конца лета.

При этом Туск подчеркнул, что НДС снизится с 24% до 8%. Таким образом, цена за литр бензина сократится на 0,9-1 злотый (экономия 20-23 цента за литр). Также он выразил озабоченность тем, что топливные компании получают высокую прибыль, а «люди от этого теряют».

Польша уже вводила данную практику в мае 2026 г. Она действовала до 15 июня. Компании, продающие бензин по ценам выше объявленных, облагались штрафом.

При этом Financial Times в июне писала, что жители Евросоюза стали реже пользоваться автомобилями и сократили потребление топлива из-за резкого роста цен на энергоносители. Причиной такого явления стала эскалация конфликта в Ормузском проливе.  

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