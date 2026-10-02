США разместят противокорабельные ракеты на японском острове у Тайваня
Американские военные планируют впервые разместить противокорабельную ракетную систему NMESIS на японском острове Йонагуни в рамках совместных учений США и Японии Keen Sword, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Остров расположен примерно в 110 км к востоку от Тайваня.
Учения пройдут с 19 по 29 октября. Японская сторона планирует задействовать в них собственные противокорабельные и зенитные ракетные комплексы. Минобороны Японии сообщало, что в Keen Sword примут участие около 45 000 японских военнослужащих, порядка 40 кораблей и 260 самолетов.
Дальность действия NMESIS составляет около 185 км. В 2025 г. американские военные уже проводили на Йонагуни тренировку по доставке грузов для создания передовой оперативной базы, но противокорабельную систему на острове ранее не размещали.
23 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что усиление военной активности Японии вынудит Москву принять ответные оборонные меры. По его словам, размещение американских ракетных систем и проведение совместных учений США и Японии в регионе представляют угрозу безопасности России.