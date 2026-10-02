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США разместят противокорабельные ракеты на японском острове у Тайваня

Анна Виноградова
Cheng-Chia Huang / TASS
Cheng-Chia Huang / TASS

Американские военные планируют впервые разместить противокорабельную ракетную систему NMESIS на японском острове Йонагуни в рамках совместных учений США и Японии Keen Sword, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Остров расположен примерно в 110 км к востоку от Тайваня.

Учения пройдут с 19 по 29 октября. Японская сторона планирует задействовать в них собственные противокорабельные и зенитные ракетные комплексы. Минобороны Японии сообщало, что в Keen Sword примут участие около 45 000 японских военнослужащих, порядка 40 кораблей и 260 самолетов.

Дальность действия NMESIS составляет около 185 км. В 2025 г. американские военные уже проводили на Йонагуни тренировку по доставке грузов для создания передовой оперативной базы, но противокорабельную систему на острове ранее не размещали.

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23 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что усиление военной активности Японии вынудит Москву принять ответные оборонные меры. По его словам, размещение американских ракетных систем и проведение совместных учений США и Японии в регионе представляют угрозу безопасности России.

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