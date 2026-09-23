Руденко: курс Японии на ремилитаризацию вынудит РФ принять оборонные меры
Россия может принять дополнительные меры для поддержания своей обороноспособности из-за курса Японии на ремилитаризацию, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью NEWS.ru. По его словам, Москва регулярно предупреждает Токио о последствиях такой политики.
«Акцентируем, что это вынудит нас принять эффективные компенсирующие меры в целях поддержания должного уровня национальной обороноспособности», – сказал Руденко. Он не уточнил, о каких именно мерах может идти речь.
16 сентября замглавы МИД Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто предупредил о готовности России принять компенсирующие меры в ответ на наращивание военной активности Токио. В МИДе заявили, что размещение ракетных систем средней дальности в Японии и совместные учения с США вблизи российских границ представляют угрозу безопасности России.
18 сентября Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения американских комплексов Typhon на острове Кюсю. Москва потребовала прекратить такую практику и вывести комплексы. МИД также призвал Токио отказаться от курса на ремилитаризацию.
5 августа «Ведомости» разбирали изменение оборонной политики Японии. В принятой правительством «Белой книге по обороне» говорилось о наращивании оборонных возможностей страны. Военный бюджет Японии на 2026 финансовый год достиг рекордных $58 млрд, а Токио также расширил возможности экспорта вооружений партнерам.