Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,59-0,08%MGTS1 504+0,94%BLNG7,43-1,2%IMOEX2 294,56-0,24%RTSI856,47-0,63%RGBI112,31-0,11%RGBITR768,39-0,07%
Главная / Политика /

Руденко: курс Японии на ремилитаризацию вынудит РФ принять оборонные меры

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия может принять дополнительные меры для поддержания своей обороноспособности из-за курса Японии на ремилитаризацию, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью NEWS.ru. По его словам, Москва регулярно предупреждает Токио о последствиях такой политики.

«Акцентируем, что это вынудит нас принять эффективные компенсирующие меры в целях поддержания должного уровня национальной обороноспособности», – сказал Руденко. Он не уточнил, о каких именно мерах может идти речь.

16 сентября замглавы МИД Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто предупредил о готовности России принять компенсирующие меры в ответ на наращивание военной активности Токио. В МИДе заявили, что размещение ракетных систем средней дальности в Японии и совместные учения с США вблизи российских границ представляют угрозу безопасности России.

18 сентября Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения американских комплексов Typhon на острове Кюсю. Москва потребовала прекратить такую практику и вывести комплексы. МИД также призвал Токио отказаться от курса на ремилитаризацию.

5 августа «Ведомости» разбирали изменение оборонной политики Японии. В принятой правительством «Белой книге по обороне» говорилось о наращивании оборонных возможностей страны. Военный бюджет Японии на 2026 финансовый год достиг рекордных $58 млрд, а Токио также расширил возможности экспорта вооружений партнерам.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её