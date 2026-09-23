Руденко: курс Японии на ремилитаризацию вынудит РФ принять оборонные меры

Россия может принять дополнительные меры для поддержания своей обороноспособности из-за курса Японии на ремилитаризацию, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью NEWS.ru. По его словам, Москва регулярно предупреждает Токио о последствиях такой политики.