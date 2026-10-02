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Евкуров рассказал об иностранных контингентах на учениях «Центр-2026»

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» особое внимание уделялось организации, размещению и применению сил иностранных контингентов войск. Об этом сообщил замминистра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

По словам главы оборонного ведомства Андрея Белоусова, в учениях принимают участие представители почти 60 государств, силы коллективной безопасности ОДКБ. Семь стран направили свои воинские контингенты, оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, 51 государство – наблюдателями.

Российский лидер сообщил, что главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения спецоперации, подчеркнул он.

27 сентября в России стартовали учения с участием военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Совместные командно-штабные и специальные учения «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» проходят на полигоне «Чебаркульский». 2 октября Путин посетил полигон, где наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений.

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