Евкуров рассказал об иностранных контингентах на учениях «Центр-2026»
В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» особое внимание уделялось организации, размещению и применению сил иностранных контингентов войск. Об этом сообщил замминистра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.
По словам главы оборонного ведомства Андрея Белоусова, в учениях принимают участие представители почти 60 государств, силы коллективной безопасности ОДКБ. Семь стран направили свои воинские контингенты, оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, 51 государство – наблюдателями.
Российский лидер сообщил, что главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения спецоперации, подчеркнул он.
27 сентября в России стартовали учения с участием военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Совместные командно-штабные и специальные учения «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» проходят на полигоне «Чебаркульский». 2 октября Путин посетил полигон, где наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений.