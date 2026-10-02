Евкуров рассказал об иностранных контингентах на учениях «Центр-2026»

Российский лидер сообщил, что главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения спецоперации, подчеркнул он.