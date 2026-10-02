Bloomberg: Фридман может не получить доступ к активам после снятия санкций ЕС

Евросоюз 22 сентября исключил Михаила Фридмана из санкционного списка, куда он был внесен в феврале 2022 г. Решение было принято в рамках компромисса по продлению ограничений почти против 3000 российских физических и юридических лиц сразу на три года вместо прежних шести месяцев. Одновременно ЕС снял санкции с бизнесмена Алишера Усманова.