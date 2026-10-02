Bloomberg: Фридман может не получить доступ к активам после снятия санкций ЕС
Российский бизнесмен Михаил Фридман не сможет быстро получить доступ к значительной части своих активов в Люксембурге, несмотря на исключение из санкционного списка Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных юристов по санкционному праву.
До введения санкций в 2022 г. одним из основных зарубежных активов Фридмана была доля 37,9% в зарегистрированных в Люксембурге LetterOne Holdings и LetterOne Investment Holdings. По итогам 2025 г. группа управляла чистыми активами на $21,5 млрд и удерживала почти $500 млн невыплаченных дивидендов, причитающихся акционерам, находившимся под санкциями.
При этом Фридман по-прежнему находится под санкциями США и Великобритании. Как пояснили Bloomberg юристы, это может ограничить возможность получения им дивидендов и других экономических выгод. Европейские банки также могут потребовать специальных разрешений американских и британских регуляторов.
В самой LetterOne заявили, что приветствуют исключение Фридмана из санкционного списка ЕС, однако подчеркнули, что это решение не меняет стратегию и систему управления группы, поскольку ограничения США и Великобритании продолжают действовать.
Фридман также ведет арбитражное разбирательство с Люксембургом примерно на $16 млрд из-за заморозки его активов. По данным Bloomberg, после снятия европейских санкций остается открытым вопрос, отзовет ли бизнесмен этот иск.
Евросоюз 22 сентября исключил Михаила Фридмана из санкционного списка, куда он был внесен в феврале 2022 г. Решение было принято в рамках компромисса по продлению ограничений почти против 3000 российских физических и юридических лиц сразу на три года вместо прежних шести месяцев. Одновременно ЕС снял санкции с бизнесмена Алишера Усманова.