Мерца и Рютте освистали после вручения премии в Мюнстере
Канцлера Германии Фридриха Мерца и генерального секретаря НАТО Марка Рютте освистали в городе Мюнстере после того, как глава Северного альянса получил Вестфальскую премию мира. Об этом сообщил портал DerWesten.
Протестующие собрались у ратуши в центре Мюнстера. Они были недовольны тем, что именно Рютте получил данную награду. Как отмечает портал, собравшиеся громко свистели и скандировали: «Кровь, кровь на ваших руках!». Канцлер ФРГ не обратил внимания на недовольство протестующих и заявил, что НАТО является «альянсом свободы».
Вестфальская премия мира была учреждена в 1998 г. Она вручается за особый вклад в европейскую интеграцию, укрепление мира и сплоченности в европейских государствах . Премию вручают два раза в год, ее размер составляет 100 000 евро.
22 августа Мерца освистали жители деревни Гай, куда он приехал с визитом. Ранее недалеко от населенного пункта произошел лесной пожар.