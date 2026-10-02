Мерца и Рютте освистали после вручения премии в Мюнстере

Протестующие собрались у ратуши в центре Мюнстера. Они были недовольны тем, что именно Рютте получил данную награду. Как отмечает портал, собравшиеся громко свистели и скандировали: «Кровь, кровь на ваших руках!». Канцлер ФРГ не обратил внимания на недовольство протестующих и заявил, что НАТО является «альянсом свободы».