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Аргентина запустит программу получения гражданства в обмен на инвестиции

Татьяна Мозолевская
Fernando Távora / Unsplash
Fernando Távora / Unsplash

Аргентина запускает программу получения гражданства в обмен на инвестиции в страну, сообщил министр экономики Луис Капуто в X. Она станет первой страной в Южной Америке, предоставляющей «золотой паспорт». По словам Капуто, прием заявок начнется в IV квартале 2026 г.

Участвовать в программе смогут иностранцы, которые подтвердят значительные инвестиции в аргентинскую экономику. Как отметил Капуто, программа станет частью курса Аргентины на международную открытость и интеграцию.

Как сказано на сайте министерства экономики, для получения гражданства нужно будет сделать невозвратный взнос в размере $350 000 или приобрести государственные облигации на сумму $800 000.

По его словам, механизм будет включать стандарты комплексной проверки заявителей, финансовой прозрачности и управления рисками, соответствующие рекомендациям ОЭСР и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Президент США Дональд Трамп в 2025 г. запустил ускоренный вид на жительство за $1 млн. Заявители за оформление «золотой карты» получают постоянный вид на жительство (ВНЖ) в США.

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