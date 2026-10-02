Аргентина запустит программу получения гражданства в обмен на инвестиции

Аргентина запускает программу получения гражданства в обмен на инвестиции в страну, сообщил министр экономики Луис Капуто в X. Она станет первой страной в Южной Америке, предоставляющей «золотой паспорт». По словам Капуто, прием заявок начнется в IV квартале 2026 г.