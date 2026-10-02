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Израиль открыл огонь по демилитаризованной зоне на юге Сирии

Ведомости

Израильская армия открыла артиллерийский огонь по демилитаризованной зоне в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, снаряды разорвались в сельской местности в районе плотины Эль-Мантара.

Во второй половине дня колонна из 12 единиц израильской военной техники вошла в населенный пункт Маария. Как утверждает Al Mayadeen, там проводилась операция по поиску боевиков, связанных с радикальными группировками, и тайников с оружием. По словам очевидцев, были задержаны двое молодых людей.

Всего за сутки на юге Сирии было зафиксировано не менее пяти случаев захода израильских сил, сообщает телеканал. В поселках Брейга, Джабата-эль-Хашаб и Эль-Хамидия также были установлены дополнительные армейские блокпосты, что, по данным Al Mayadeen, вызвало протесты местных жителей.

В июле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США требуют отступления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе, Сирии и Ливане.

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