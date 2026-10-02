Израиль открыл огонь по демилитаризованной зоне на юге Сирии

Во второй половине дня колонна из 12 единиц израильской военной техники вошла в населенный пункт Маария. Как утверждает Al Mayadeen, там проводилась операция по поиску боевиков, связанных с радикальными группировками, и тайников с оружием. По словам очевидцев, были задержаны двое молодых людей.