Израиль открыл огонь по демилитаризованной зоне на юге Сирии
Израильская армия открыла артиллерийский огонь по демилитаризованной зоне в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По данным телеканала, снаряды разорвались в сельской местности в районе плотины Эль-Мантара.
Во второй половине дня колонна из 12 единиц израильской военной техники вошла в населенный пункт Маария. Как утверждает Al Mayadeen, там проводилась операция по поиску боевиков, связанных с радикальными группировками, и тайников с оружием. По словам очевидцев, были задержаны двое молодых людей.
Всего за сутки на юге Сирии было зафиксировано не менее пяти случаев захода израильских сил, сообщает телеканал. В поселках Брейга, Джабата-эль-Хашаб и Эль-Хамидия также были установлены дополнительные армейские блокпосты, что, по данным Al Mayadeen, вызвало протесты местных жителей.
В июле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что США требуют отступления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе, Сирии и Ливане.