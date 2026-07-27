США потребовали отступления ЦАХАЛ в Сирии, Газе и Ливане
США требуют отступления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе, Сирии и Ливане, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху министрам кабинета перед вылетом в США. Его слова передает 13-й канал.
По словам источников канала, премьер-министр сообщил министрам, что «намерен встать на дыбы и сопротивляться».
«Я скажу им "нет"», – заявил Нетаньяху.
26 июля The Wall Street Journal со ссылкой на видеозаписи режиссера-документалиста писала, что покойный сенатор Линдси Грэм намеревался отправиться во Флориду в начале марта, чтобы убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к Израилю в бомбардировках «Хезболлы» в Ливане. От этой идеи Грэма отговорил Нетаньяху, по словам которого, вовлечение США в операцию заставит «Хезболлу» действовать с привлечением максимальных ресурсов. По словам Нетаньяху, такой исход событий не отвечает интересам Израиля.