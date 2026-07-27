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Главная / Политика /

США потребовали отступления ЦАХАЛ в Сирии, Газе и Ливане

Ведомости

США требуют отступления армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе, Сирии и Ливане, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху министрам кабинета перед вылетом в США. Его слова передает 13-й канал.

По словам источников канала, премьер-министр сообщил министрам, что «намерен встать на дыбы и сопротивляться».

«Я скажу им "нет"», – заявил Нетаньяху.

26 июля The Wall Street Journal со ссылкой на видеозаписи режиссера-документалиста писала, что покойный сенатор Линдси Грэм намеревался отправиться во Флориду в начале марта, чтобы убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к Израилю в бомбардировках «Хезболлы» в Ливане. От этой идеи Грэма отговорил Нетаньяху, по словам которого, вовлечение США в операцию заставит «Хезболлу» действовать с привлечением максимальных ресурсов. По словам Нетаньяху, такой исход событий не отвечает интересам Израиля.

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