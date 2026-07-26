WSJ: Грэм уговаривал Трампа присоединиться к атакам ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы»

От вовлечения Трампа Грэма отговорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он сказал ему во время телефонного разговора перед поездкой, что вовлечение США в операцию заставит «Хезболлу» действовать с привлечением максимальных ресурсов. По словам Нетаньяху, такой исход событий не отвечает интересам Израиля.