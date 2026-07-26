WSJ: Грэм уговаривал Трампа присоединиться к атакам ЦАХАЛ по объектам «Хезболлы»
Покойный сенатор Линдси Грэм планировал отправиться во Флориду в начале марта, чтобы убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к Израилю в бомбардировках «Хезболлы» в Ливане. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на видеозаписи режиссера-документалиста.
От вовлечения Трампа Грэма отговорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он сказал ему во время телефонного разговора перед поездкой, что вовлечение США в операцию заставит «Хезболлу» действовать с привлечением максимальных ресурсов. По словам Нетаньяху, такой исход событий не отвечает интересам Израиля.
«Сейчас мы сконцентрированы на Иране», – заявил премьер-министр Израиля.
В конце июня Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение, которое предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, по утверждению израильской стороны, полное разоружение «Хезболлы» в Ливане.
16 июля представители Израиля и Ливана согласовали список из как минимум шести населенных пунктов на юге Ливана, которые должны покинуть израильские войска. В него вошли Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифа, Фрун и Эль-Гандурия.
18 июля ЦАХАЛ заявила о нанесении удара по группе бойцов движения «Хезболла» на юге Ливана. Израильские военные обнаружили группу боевиков, управлявших беспилотниками в районе населенного пункта Кфар-Тебнит, близ зоны безопасности на границе с Израилем.