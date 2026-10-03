МИД России призвал иностранцев покинуть Киев
МИД России повторно предостерег иностранных граждан, включая дипломатов, от пребывания на Украине и поездок в страну. В ведомстве заявили, что российские военные продолжат наносить удары по объектам военного назначения в Киеве и других украинских городах.
В министерстве напомнили, что ранее призывали находившихся в Киеве иностранцев и дипломатов покинуть город, а жителей Украины – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Такие предупреждения содержались в заявлении МИДа от 25 мая, вербальных нотах зарубежным партнерам и прозвучали на брифинге для дипломатического корпуса 27 мая.
МИД заявил, что не все иностранные граждане прислушались к этим рекомендациям: в Киеве продолжают работать посольства, а на Украину приезжают иностранные официальные лица. «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия», – говорится в заявлении ведомства.
25 мая МИД призвал персонал дипломатических миссий и международных организаций как можно скорее покинуть Киев. Тогда ведомство сообщило, что российские военные будут наносить удары по предприятиям украинского ВПК, центрам принятия решений и командным пунктам.
3 октября Минобороны сообщило об ударе по Северному мосту через Днепр и логистическому центру «Гостомель». Объекты использовались для переброски войск и снабжения ВСУ.