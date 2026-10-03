МИД России призвал иностранцев покинуть Киев

В министерстве напомнили, что ранее призывали находившихся в Киеве иностранцев и дипломатов покинуть город, а жителей Украины – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Такие предупреждения содержались в заявлении МИДа от 25 мая, вербальных нотах зарубежным партнерам и прозвучали на брифинге для дипломатического корпуса 27 мая.