Лавров встретится с главой МИД Восточного Тимора 6 октября
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября проведет переговоры с главой МИД Восточного Тимора Бендито Фрейташем, который посетит Москву с официальным визитом 4–6 октября. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Министры планируют обсудить развитие политического диалога, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также совершенствование договорно-правовой базы отношений двух стран. Кроме того, стороны обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, говорится в сообщении МИД.
18 июня президент России Владимир Путин провел в Казани встречу с премьер-министром Восточного Тимора Шананой Гужмао на полях саммита Россия – АСЕАН. Это был первый визит Гужмао в Россию.
Восточный Тимор вступил в АСЕАН в 2025 г. 18 июня 2026 г. его делегация участвовала в саммите Россия – АСЕАН в Казани вместе с представителями еще 10 стран объединения. На встрече стороны обсуждали развитие стратегического партнерства в политике, торговле, инвестициях и других сферах.