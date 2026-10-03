Лавров встретится с главой МИД Восточного Тимора 6 октября

Восточный Тимор вступил в АСЕАН в 2025 г. 18 июня 2026 г. его делегация участвовала в саммите Россия – АСЕАН в Казани вместе с представителями еще 10 стран объединения. На встрече стороны обсуждали развитие стратегического партнерства в политике, торговле, инвестициях и других сферах.