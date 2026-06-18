Путин встретился в Казани с премьером Восточного Тимора
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита «Россия – АСЕАН» в Казани начал встречу с премьер-министром Восточного Тимора Шананой Гужмау. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
«Очень рад приветствовать вас в России, в Казани. Это ваш первый визит в Россию», – сказал Путин в начале беседы.
До этого президент РФ также на полях саммита пообщался с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. На встрече российский лидер сообщил, что товарооборот России и Таиланда по итогам 2025 г. вырос на 2,3% и достиг $1,72 млрд. По его словам, существенный потенциал для развития взаимодействия сохраняется в энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной деятельности.
Перед этим глава РФ провел переговоры с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом. Сингапур остается единственной страной АСЕАН, включенной в перечень недружественных России государств. При этом Путин отметил, что отношения Москвы и Сингапура носят взаимоуважительный и прагматичный характер, а стороны продолжают поддерживать конструктивный диалог по направлениям, представляющим взаимный интерес.