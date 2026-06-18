Путин встретился в Казани с премьером Восточного Тимора

До этого президент РФ также на полях саммита пообщался с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. На встрече российский лидер сообщил, что товарооборот России и Таиланда по итогам 2025 г. вырос на 2,3% и достиг $1,72 млрд. По его словам, существенный потенциал для развития взаимодействия сохраняется в энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной деятельности.