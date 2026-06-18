Путин: в 2025 году товарооборот с Таиландом увеличился до $1,72 млрд
Товарооборот между Россией и Таиландом в 2025 г. вырос на 2,3% и достиг $1,72 млрд. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита «Россия – АСЕАН» в Казани.
По словам главы государства, двусторонняя торговля развивается стабильно, а ее объемы продолжают увеличиваться. Путин отметил, что значительные возможности для расширения сотрудничества сохраняются в энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной сфере.
«Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству», – пояснил президент.
Саммит «Россия – АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений России с ассоциацией, проходит в Казани 17–19 июня. По его итогам Путин призвал страны объединения активнее использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Президент также заявил, что Россия готова наращивать поставки в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. При этом, по его словам, Москва продолжит поставлять партнерам продовольствие и энергоносители.