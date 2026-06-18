Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,79+0,09%YAKG38,05-1,04%CARM1,006-3,36%IMOEX2 441,24-1,76%RTSI1 048,33-2,58%RGBI118,15-0,12%RGBITR782,49-0,08%
Главная / Политика /

Путин: в 2025 году товарооборот с Таиландом увеличился до $1,72 млрд

Ведомости

Товарооборот между Россией и Таиландом в 2025 г. вырос на 2,3% и достиг $1,72 млрд. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном на полях саммита «Россия – АСЕАН» в Казани.

По словам главы государства, двусторонняя торговля развивается стабильно, а ее объемы продолжают увеличиваться. Путин отметил, что значительные возможности для расширения сотрудничества сохраняются в энергетике, транспорте, логистике, агропромышленном комплексе и инвестиционной сфере.

«Продвижению на этих направлениях призвана содействовать смешанная комиссия по двустороннему сотрудничеству», – пояснил президент.

Саммит «Россия – АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений России с ассоциацией, проходит в Казани 17–19 июня. По его итогам Путин призвал страны объединения активнее использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Президент также заявил, что Россия готова наращивать поставки в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. При этом, по его словам, Москва продолжит поставлять партнерам продовольствие и энергоносители.

Читайте также:Что сказал Владимир Путин на саммите «Россия – АСЕАН»
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь