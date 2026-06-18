Путин: в 2025 году товарооборот с Таиландом увеличился до $1,72 млрд

Саммит «Россия – АСЕАН», приуроченный к 35-летию отношений России с ассоциацией, проходит в Казани 17–19 июня. По его итогам Путин призвал страны объединения активнее использовать национальные валюты во взаимных расчетах. Президент также заявил, что Россия готова наращивать поставки в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. При этом, по его словам, Москва продолжит поставлять партнерам продовольствие и энергоносители.