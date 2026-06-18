Путин призвал расширять расчеты в нацвалютах со странами АСЕАН
Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны переходить на национальные валюты во взаимной торговле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам саммита «Россия – АСЕАН» в Казани.
«Важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять оставшиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры», – отметил глава страны.
Президент подчеркнул, что это касается диверсификации коммерческих обменов. Москва предлагает увеличить поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. При этом, по его словам, РФ продолжит поставлять азиатским друзьям «столь востребованные продовольствие и энергоносители».
Саммит «Россия – АСЕАН» проходит в Казани 17–18 июня и посвящен 35-летию отношений России с ассоциацией. В мероприятии участвуют делегации всех 11 государств объединения: Брунея, Вьетнама, Восточного Тимора, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Накануне от имени президента России для руководителей делегаций был организован официальный прием. Кроме того, 17 июня Путин провел на полях форума четыре двусторонние встречи, еще шесть переговоров запланированы на 18 июня.