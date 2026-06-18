Путин призвал расширять расчеты в нацвалютах со странами АСЕАН

Саммит «Россия – АСЕАН» проходит в Казани 17–18 июня и посвящен 35-летию отношений России с ассоциацией. В мероприятии участвуют делегации всех 11 государств объединения: Брунея, Вьетнама, Восточного Тимора, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Накануне от имени президента России для руководителей делегаций был организован официальный прием. Кроме того, 17 июня Путин провел на полях форума четыре двусторонние встречи, еще шесть переговоров запланированы на 18 июня.