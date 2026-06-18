Путин встретился с лидером Сингапура – страны из списка недружественных

Вонг поблагодарил Путина, российское правительство и народ за радушный прием. «Я впервые оказался в России лично. Это также мой первый визит в официальном качестве, поэтому это особенно символично. Я очень рад, что у меня есть возможность в рамках этой встречи побеседовать с вами», – сказал он. Двусторонние связи «насчитывают много лет», и Сингапур ценит отношения с Россией. «У меня состоялась прекрасная встреча с раисом Татарстана [Рустамом Миннихановым], с его командой. У нас очень тесные связи с Татарстаном, и мы хотели бы продолжать и далее развивать наши отношения с другими регионами России», – отметил Вонг. С Путиным же он хотел бы обсудить те области сотрудничества, где есть общие интересы, завершил премьер-министр.