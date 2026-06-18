Путин встретился с лидером Сингапура – страны из списка недружественных

Путин встретился с лидером Сингапура – страны из списка недружественныхЭто первая встреча на высшем уровне с 2018 года
Владимир Путин на полях саммита Россия – АСЕАН провел встречу с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом. Сингапур – единственная страна АСЕАН, внесенная в список недружественных России государств. В 2027 г. именно Сингапур будет председательствовать в АСЕАН.
Путин поблагодарил Вонга за приезд на саммит. «С теплотой вспоминаю свой визит в Сингапур, который, кроме двусторонней программы, включал и участие в третьем саммите Россия – АСЕАН. Именно на нем было провозглашено стратегическое партнерство нашей страны с ассоциацией», – добавил он. По его мнению, отношения между Россией и Сингапуром «отличаются взаимоуважительным и прагматичным характером», а конструктивный диалог продолжается в областях, которые представляют интерес. Есть контакты по линии внешнеполитических ведомств, координация по реагированию на угрозы, в частности, в области обеспечения международной информационной безопасности: «Здесь нам есть что предложить друг другу».
Потенциал сотрудничества сохраняется и в экономической сфере, подчеркнул Путин: «Пока он реализован не полностью, в том числе из-за введенных ограничений. Однако каналы для делового общения остаются открытыми». В апреле 2026 г. в Сингапуре проходило заседание российско-сингапурского бизнес-диалога, а сингапурская делегация принимала участие в недавнем ПМЭФ. Предложил Путин поучаствовать Сингапуру и в Восточном экономическом форуме в сентябре. «Мы очень рады, еще раз хочу подчеркнуть, что вы здесь, и уверен, что наши сегодняшние встречи и вчерашние обсуждения, и сегодняшние пойдут на пользу развитию двусторонних связей», – завершил президент.
Вонг поблагодарил Путина, российское правительство и народ за радушный прием. «Я впервые оказался в России лично. Это также мой первый визит в официальном качестве, поэтому это особенно символично. Я очень рад, что у меня есть возможность в рамках этой встречи побеседовать с вами», – сказал он. Двусторонние связи «насчитывают много лет», и Сингапур ценит отношения с Россией. «У меня состоялась прекрасная встреча с раисом Татарстана [Рустамом Миннихановым], с его командой. У нас очень тесные связи с Татарстаном, и мы хотели бы продолжать и далее развивать наши отношения с другими регионами России», – отметил Вонг. С Путиным же он хотел бы обсудить те области сотрудничества, где есть общие интересы, завершил премьер-министр.
Это первая встреча на высшем уровне с Сингапуром с 2018 г. В ноябре того года Владимир Путин посещал Сингапур для участия в Восточноазиатском саммите и саммите Россия – АСЕАН. В марте 2022 г. распоряжением правительства Сингапур был внесен в перечень недружественных России государств. После начала спецоперации Сингапур ввел санкции против России, что снизило интенсивность сотрудничества двух стран. Но продолжалось взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами, в частности, в 2025 г. на полях Генассамблеи в Нью-Йорке министр иностранных дел Сергей Лавров проводил переговоры со своим сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном. С 1986 г. проводятся межмидовские консультации, последний раунд был в апреле 2025 г. в Москве.
С 2010 г. работает российско-сингапурская межправительственная комиссия, которую с 2020 г. возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Но с 2022 г. ее заседания не проводились. Несмотря на санкции продолжается и торгово-экономическое сотрудничество, в частности, поставки российских энергоносителей.
Владимир Путин продолжает серию двусторонних встреч с главами делегаций стран АСЕАН, приехавшими в Казань. Накануне он встречался с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, султаном Брунея Даруссалам Хассаналом Болкиахом, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Кроме того, состоялась его встреча с главой МИД Турции Хаканом Фиданом – вне рамок саммита. А 18 июня Путин побеседовал с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном.