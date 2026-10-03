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МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за пролета дронов

Анна Виноградова

МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручил ему ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства республики дронами и ракетами неустановленного происхождения. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны. Это второй вызов российского дипломата в МИД Молдавии за неделю.

3 октября молдавское министерство обороны заявило, что воздушное пространство страны нарушили пять беспилотников. По данным ведомства, фрагменты дронов обнаружили в Каушанском, Хынчештском, Новоаненском и Штефан-Водском районах. В районе села Крокмаз падение обломков привело к пожару и материальному ущербу.

1 октября МИД Молдавии уже вручал Озерову ноту протеста после того, как, по данным молдавской стороны, воздушное пространство республики за один день нарушили три беспилотника. Два из них упали и взорвались на территории страны. Тогда ведомство утверждало, что за семь дней подобные нарушения фиксировались восемь раз.

18 мая МИД Молдавии также требовал от Озерова объяснений после инцидента с беспилотником, который, по утверждению Кишинева, 13 мая нарушил воздушное пространство республики. Дипломату тогда вручили официальную ноту.

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