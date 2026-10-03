МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за пролета дронов

1 октября МИД Молдавии уже вручал Озерову ноту протеста после того, как, по данным молдавской стороны, воздушное пространство республики за один день нарушили три беспилотника. Два из них упали и взорвались на территории страны. Тогда ведомство утверждало, что за семь дней подобные нарушения фиксировались восемь раз.