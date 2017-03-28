Полное движение по Тучкову мосту в Петербурге откроется к концу года

Для этого финансирование объекта было увеличено на 500 млн рублей в 2017 году

Все ограничения дорожного движения по Тучкову мосту будут сняты к концу 2017 г., к этому времени закончатся все основные работы по его реконструкции, сообщила начальник отдела строительства и реконструкции комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Ольга Швайка. В следующем году подрядчик проведет благоустройство территории и оставшиеся незначительные работы, полностью реконструкция завершится весной, уточнила Швайка.

Конкурс на реконструкцию Тучкова моста за 2,44 млрд руб. в ноябре 2015 г. выиграло ЗАО «Пилон». Согласно контракту подрядчик должен заменить все стационарные пролетные строения, опоры разводного пролета, провести сети электроснабжения и трамвайные пути до 31 мая 2018 г.

«Пилон» уже заменил несущие конструкции на 70% стационарных бетонных пролетов, установив вместо них металлические балки, демонтировал старые противовесы разводной части и установил новые, следует из сообщения компании.

Регулярная разводка моста начнется с 15 мая. Уже завершаются работы по реконструкцию раздвижного пролета для того, чтобы обеспечить навигацию, говорит директор по производству ЗАО «Пилон» Дмитрий Календарев. По его словам, в это же время автомобильный и пешеходный трафик будет переключен на другую часть моста, схема движения при этом не изменится.

Для того чтобы открыть для движения все полосы, в этом году КРТИ изменил лимиты финансирования объекта: около 500 млн руб. было перенесено с 2018 г. на 2017 г., говорит Швайка. В этом году средства частично были перенаправлены со строительства новых объектов, добавляет Швайка, уточняя, что это не скажется на сроках их сдачи. «На первых этапах проходят подготовительные этапы строительства, которые менее затратны, чем строительно-монтажные работы, кроме этого лимиты финансирования объектов корректируются из-за экономии», – объясняет она.

«Пилон» в Петербурге строит также два моста: Яхтенный и в районе острова Серный, ремонтирует набережную Фонтанки и дорогу Павлово – Луга. Выручка компании за 2015 г. – 4,2 млрд руб., чистая прибыль – 100 млн руб.

Тучков мост соединяет Васильевский остров и Петроградскую сторону. Последний раз его реконструировали в 1965 г. Длина моста – 226,2 м, ширина – 36 м. Мост шестиполосный, трамвайные пути расположены по его оси.