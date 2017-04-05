На реконструкцию перрона «Пулково» за 1,85 млрд рублей претендуют три компании

На конкурс по реконструкции перрона № 3 аэропорта «Пулково» за 1,85 млрд руб. подали заявки три участника, следует из документов на сайте госазакупок. Московское ООО «Алеконстрой» предлагает выполнить контракт за 1,849 млрд руб., «Ремстройкомплект» - за 1,84 млрд руб, ПО «Возрождение» -за 1,83 млрд руб. Заявки будут рассмотрены 6 апреля. При выборе победителя квалификация участника и стоимость контракта оцениваются поровну, следует из документов на сайте госзакупок.

Согласно условиям конкурса подрядчик должен реконструировать перрон и места стоянок самолетов, прилегающих к аэровокзальному комплексу, а также разработать рабочую документацию. Все работы должны быть завершены к маю 2018 г.

В марте правительство Петербурга заключило с АО «Аэропорт «Пулково» концессионное соглашение, согласно которому компания реконструирует перрон за счет собственных средств, сообщала представитель комитета по инвестициям, уточняя, что имущество останется в собственности города.

«Ремстройкомплект» в 2016 г. участвовал в 15 госконкурсах, в восьми из которых победил, заключив контракты на 2 млрд руб. Крупнейшие из них - содержание дорог в Пудожском и Медвежьегорском районах Карелии. Выручка за 2015 г. - 744 млн руб., чистая прибыль - 3,2 млн руб.

ПО «Возрождение» строит путепровод в створе Поклонногорской улицы и благоустраивает Краснопресненскую набережную в Москве. Компания участвовала в 2016 г. и победила в пяти государственных конкурсах из десяти, заключила контракты на 2,9 млрд руб. Выручка в 2015 г. - 2,4 млрд руб., чистая прибыль -7,2 млн руб.

Выручка «Алеконстроя» в 2015 г. - 98 млн руб., чистая прибыль - 3,7 млн руб.