Стройки и инфраструктура

На реконструкцию перрона «Пулково» за 1,85 млрд рублей претендуют три компании

Самую низкую цену предложило ПО «Возрождение»
На реконструкцию перрона «Пулково» за 1,85 млрд руб. претендуют три компании
На реконструкцию перрона «Пулково» за 1,85 млрд руб. претендуют три компании
Е. Егоров / Ведомости

На конкурс по реконструкции перрона № 3 аэропорта «Пулково» за 1,85 млрд руб. подали заявки три участника, следует из документов на сайте госазакупок. Московское ООО «Алеконстрой» предлагает выполнить контракт за 1,849 млрд руб., «Ремстройкомплект» - за 1,84 млрд руб, ПО «Возрождение» -за 1,83 млрд руб. Заявки будут рассмотрены 6 апреля. При выборе победителя квалификация участника и стоимость контракта оцениваются поровну, следует из документов на сайте госзакупок.

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Согласно условиям конкурса подрядчик должен реконструировать перрон и места стоянок самолетов, прилегающих к аэровокзальному комплексу, а также разработать рабочую документацию. Все работы должны быть завершены к маю 2018 г.

В марте правительство Петербурга заключило с АО «Аэропорт «Пулково» концессионное соглашение, согласно которому компания реконструирует перрон за счет собственных средств, сообщала представитель комитета по инвестициям, уточняя, что имущество останется в собственности города.

«Ремстройкомплект» в 2016 г. участвовал в 15 госконкурсах, в восьми из которых победил, заключив контракты на 2 млрд руб. Крупнейшие из них - содержание дорог в Пудожском и Медвежьегорском районах Карелии. Выручка за 2015 г. - 744 млн руб., чистая прибыль - 3,2 млн руб.

ПО «Возрождение» строит путепровод в створе Поклонногорской улицы и благоустраивает Краснопресненскую набережную в Москве. Компания участвовала в 2016 г. и победила в пяти государственных конкурсах из десяти, заключила контракты на 2,9 млрд руб. Выручка в 2015 г. - 2,4 млрд руб., чистая прибыль -7,2 млн руб.

Выручка «Алеконстроя» в 2015 г. - 98 млн руб., чистая прибыль - 3,7 млн руб.

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