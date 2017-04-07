«Возрождение» будет реконструировать перрон № 3 аэропорта «Пулково»

В тендере в формате запроса предложений участвовали также московское ООО «Алеконстрой» (предлагало за контракт 1,849 млрд руб.) и ООО «Ремстройкомплект» (1,84 млрд руб.). Конкурсная комиссия отклонила заявку «Алеконстроя», так как она не была обеспечена; «Ремстройкомплект» проиграл по критериям «цена» и «квалификация участников».

Согласно условиям конкурса АО «ПО «Возрождение» должно реконструировать перрон и места стоянок самолетов, прилегающих к аэровокзальному комплексу, а также подготовить рабочую документацию. Все работы подрядчик должен сделать к маю 2018 г. В марте правительство Петербурга заключило с АО «Аэропорт «Пулково» концессионное соглашение, согласно которому компания реконструирует перрон за счет собственных средств, сообщала в марте представитель комитета по инвестициям, уточняя, что имущество останется в собственности города. Детали концессионного соглашения она не раскрывает.

«Ремстройкомплект» в 2016 г. участвовал в 15 госконкурсах, в восьми из которых победил, заключив контракты на 2 млрд руб. Крупнейшие из них — содержание дорог в Пудожском и Медвежьегорском районах Карелии. Выручка за 2015 г. — 744 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млн руб.

«Возрождение» в 2016 г. победило в пяти государственных конкурсах из десяти. Компания заключила контракты на 2,9 млрд руб., включая контракты на строительство путепровода в створе Поклонногорской улицы и на благоустройство Краснопресненской набережной в Москве. Выручка в 2015 г. — 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 7,2 млн руб. Подрядчик оспаривает результаты конкурса на реконструкцию дороги к Крестам-2 за 4,1 млрд руб. Тендер выиграл «АБЗ-Дорстрой», «Возрождение», которое тоже участвовало в нем, подало жалобу в ФАС. Идет разбирательство в суде. В марте компания обжаловала в антимонопольной службе результаты конкурса на строительство Южной улицы в Лахте за 860 млн руб. Администрации Петербурга пришлось объявлять конкурс заново.