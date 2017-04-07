Стройки и инфраструктура

«Возрождение» будет реконструировать перрон № 3 аэропорта «Пулково»

Компания предложила самую низкую цену — 1,83 млрд рублей
«Возрождение» будет реконструировать перрон № 3 аэропорта «Пулково»
«Возрождение» будет реконструировать перрон № 3 аэропорта «Пулково»
Е. Егоров / Ведомости

В тендере в формате запроса предложений участвовали также московское ООО «Алеконстрой» (предлагало за контракт 1,849 млрд руб.) и ООО «Ремстройкомплект» (1,84 млрд руб.). Конкурсная комиссия отклонила заявку «Алеконстроя», так как она не была обеспечена; «Ремстройкомплект» проиграл по критериям «цена» и «квалификация участников».

На реконструкцию перрона «Пулково» за 1,85 млрд руб. претендуют три компании
На реконструкцию перрона «Пулково» за 1,85 млрд рублей претендовали три компании
Самую низкую цену предложило ПО «Возрождение»

Согласно условиям конкурса АО «ПО «Возрождение» должно реконструировать перрон и места стоянок самолетов, прилегающих к аэровокзальному комплексу, а также подготовить рабочую документацию. Все работы подрядчик должен сделать к маю 2018 г. В марте правительство Петербурга заключило с АО «Аэропорт «Пулково» концессионное соглашение, согласно которому компания реконструирует перрон за счет собственных средств, сообщала в марте представитель комитета по инвестициям, уточняя, что имущество останется в собственности города. Детали концессионного соглашения она не раскрывает.

«Ремстройкомплект» в 2016 г. участвовал в 15 госконкурсах, в восьми из которых победил, заключив контракты на 2 млрд руб. Крупнейшие из них — содержание дорог в Пудожском и Медвежьегорском районах Карелии. Выручка за 2015 г. — 744 млн руб., чистая прибыль — 3,2 млн руб.

«Возрождение» в 2016 г. победило в пяти государственных конкурсах из десяти. Компания заключила контракты на 2,9 млрд руб., включая контракты на строительство путепровода в створе Поклонногорской улицы и на благоустройство Краснопресненской набережной в Москве. Выручка в 2015 г. — 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 7,2 млн руб. Подрядчик оспаривает результаты конкурса на реконструкцию дороги к Крестам-2 за 4,1 млрд руб. Тендер выиграл «АБЗ-Дорстрой», «Возрождение», которое тоже участвовало в нем, подало жалобу в ФАС. Идет разбирательство в суде. В марте компания обжаловала в антимонопольной службе результаты конкурса на строительство Южной улицы в Лахте за 860 млн руб. Администрации Петербурга пришлось объявлять конкурс заново.

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