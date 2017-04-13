«Мегафон» арендовал 6000 кв. м на Васильевском острове

Технические подразделения Северо-Западного «Мегафона» переезжают в бизнес-центр «Смоленский» на Уральской ул., 4. Оператор займет 6000 кв. м, арендовав один из корпусов. На 11 этажах разместятся более 600 сотрудников.

«Несмотря на тенденцию к росту ставок аренды, в Василеостровском районе они остаются на 23% ниже, чем в среднем по городу, и составляют 856 руб. за кв. м в месяц. С открытием ЗСД эта локация представляет интерес для компаний», – говорит Игорь Темнышев, директор департамента услуг для арендаторов Colliers International в Петербурге (брокер сделки).

Оператор искал новый офис около трех лет. Сейчас в новом офисе «Мегафона» ведутся отделочные работы, переезд запланирован на сентябрь 2017 г. По словам административного директора Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон» Алексея Аксенова, коммерческие службы оператора остались в центре города.

Ранее технические подразделения «Мегафона» занимали три офиса общей площадью около 7500 кв. м в Центральном районе и на Васильевском острове. Стоимость их аренды превышала 9 млн руб. в месяц, полагает один из участников рынка. По его оценке, теперь оператор будет платить за размещение своего техподразделения около 5 млн руб. А возможно, еще меньше. Руководитель отдела коммерческой недвижимости Knight Frank St Petersburg Марина Пузанова оценивает стоимость аренды в «Смоленском» в 600-700 руб. за кв. м в месяц. Но из-за развития инфраструктуры на Васильевском острове арендные ставки, по ее словам, увеличатся на 10% до конца года.

Бизнес-центр «Смоленский» расположен вблизи набережной реки Смоленки. Общая площадь – 25 340 кв. м, арендопригодная – 21 505 кв. м. Офисы заполнены на 100%. С 2015 по 2016 г. были заменены системы электро- и теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также обновлен фасад здания. В результате реконструкции уровень бизнес-центра был повышен до класса В.

Первым якорным арендатором «Смоленского» стал разработчик биллинговых систем «Петер-сервис», который в I квартале 2017 г. арендовал 9300 кв. м на трех этажах.