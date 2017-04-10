В I квартале 2016 года в Петербурге введено около 50 000 кв. м офисов

В I квартале 2017 г. в Петербурге введено в эксплуатацию восемь бизнес-центров, их общая площадь 51 000 кв. м, из них для аренды предназначено 49 000 кв. м, подсчитали аналитики Knight Frank St. Petersburg. За три месяца сдано в аренду около 21 000 кв. м офисных площадей.

На долю компаний из сфер IT и телекоммуникаций пришлось 44% в общем объеме сделок I квартала. «Доля таких компаний в общем годовом объеме сделок аренды остается стабильной на протяжении трех лет и составляет около 20%», - говорит руководитель отдела исследований Knight Frank St. Petersburg Тамара Попова.

Разработчик биллинговых систем «Петер-сервис» арендовал 9300 кв. м в бизнес-центре «Смоленский». «В старом офисе мы уже не помещались. Поиски подходящего варианта заняли несколько лет. У нас был нестандартный запрос, работу в новом офисе мы планируем организовать в опен-спейсах, расположенных на трех этажах», - рассказывает директор АХО «Петер-сервис» Игорь Калиничев. Условий аренды он не раскрывает.

Найти большое качественное помещение сложно. По данным Colliers, в классе А наблюдается дефицит свободных площадей от 1000 кв. м, основное свободное предложение относится к классу В. «IT-компании быстро растут, некоторые - на 30% в год, что напрямую сказывается на требовании к площадям. Иногда такие компании не могут консолидироваться в рамках одного здания и занимают разрозненно по 4000-5000 кв. м в разных зданиях », - говорит директор департамента услуг для арендаторов Colliers International в Петербурге Игорь Темнышев.

До конца года ставки в бизнес-центрах класса А могут вырасти в среднем на 10–15%, в классе B ожидается рост на 7–10%, прогнозируют в Knight Frank. По данным консультанта, cредневзвешенная стоимость аренды в классе А составляет около 1700 руб. за кв. м в месяц, в классе В – 1100 руб. за кв. м. Доля вакантных площадей в классе А 5,5%, в классе В - 9,7%, по сравнению с прошлым кварталом она практически не изменилась.

До конца года девелоперы анонсировали ввод в эксплуатацию 22 офисных центров, из них 10 предназначены для собственных нужд компаний и для продажи. Суммарно на рынок аренды запланировано поступление около 92 000 кв. м арендных офисных площадей, при этом Knight Frank не исключает переноса сроков на 2018 г. для ряда проектов. «В основном речь идет о проектах, находящихся на этапе проектирования и на начальном этапе строительства. Девелоперы таких проектов в силу высокой степени неопределенности в экономике и сложностей с привлечением заемного финансирования занимают выжидательную позицию. Впрочем, ряд игроков все же заявляет о готовности достроить под конкретного заказчика», - говорит руководитель отдела коммерческой недвижимости Knight Frank St. Petersburg Марина Пузанова.

Спрос на офисные площади класса А будет расти: новых качественных объектов не вводится, соответственно спрос на объекты в центре высокий, а предложения крайне мало. В прошлом году девелоперы готовы были сдавать офисы по 1550-1600 руб. за кв. м в месяц, а сейчас можно ориентироваться на 1800 руб. за кв. м, а новые объекты вводятся по 2000 руб. за кв. м и выше, говорит Темнышев. Он приводит в пример бизнес-центр «Сенатор» класса А, где офисы выставляются до 2500 руб. за кв. м. По его прогнозам, ставки аренды будут подрастать исходя из дисбаланса спроса и предложения. Новые объекты существенно не изменят ситуацию, их просто недостаточно.

Темнышев сомневается, что повышение арендных ставок сильно стимулирует девелоперов. «Себестоимость строительства довольно высока, в том числе и по причине курсовой разницы. У города высокорискованная и невнятная градостроительная политика. Хотя если бы кто-то построил сейчас здание высокого качества площадью 10 000 кв. м в центре, оно было бы востребовано», - считает консультант.