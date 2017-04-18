Рынок аренды жилья почти не замечает перемещения корпораций

Самые крупные сделки по покупке и аренде офисных площадей проходят в ММДЦ «Москва-сити». «Транснефть» приобрела 154 000 кв. м башни «Эволюция», ранее компания занимала несколько зданий в разных районах столицы. Переезд нефтяного гиганта в новое место запланирован на конец 2017 г. Банку ВТБ сейчас принадлежит около 60 000 кв. м офисов в башне «Федерация», 211 000 кв. м в «Евразии». В ММДЦ переехали дочерние компании банка, а с ними и многие топ-менеджеры

Андрей Рудаков