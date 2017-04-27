Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: Шелков прибавит курорт к титану

Акционер «ВСМПО-Ависмы» может купить проект люксового курорта в Геленджике

Инвестиции в его строительство оцениваются не менее чем в $500 млн
Топ-менеджерам «ВСМПО-Ависмы» понравилось инвестировать в сторонние бизнесы
Топ-менеджерам «ВСМПО-Ависмы» понравилось инвестировать в сторонние бизнесы
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Федеральная антимонопольная служба разрешила ЗАО «Бизнес альянс компани» (БАК) приобрести 100% долей ООО «Эдельвейс», сообщило ведомство. БАК, согласно СПАРК, принадлежит 5,27% крупнейшего производителя титана – корпорации «ВСМПО-Ависма». Она была создана менеджерами самой корпорации, среди которых тогда назывались нынешний зампред совета директоров Михаил Шелков и гендиректор корпорации Михаил Воеводин, и Газпромбанком для выкупа бумаг титановой корпорации с рынка в 2013 г. Тогда же партнеры купили у «Ростеха» 45% акций компании. А в 2014 г. Газпромбанк продал свою долю в «ВСМПО-Ависме». БАК контролируется Шелковым и топ-менеджерами титановой корпорации, подтверждает близкий к «ВСМПО-Ависме» человек.

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