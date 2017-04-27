ФАС предписала аннулировать запрос цен на строительство нового комплекса «Северной верфи»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила нарушения в действиях АО «СЗ «Северная верфь», которое в конце марта объявило запрос предложений на строительство нового судостроительного комплекса. С жалобой на действия предприятия обратилось ООО «ТИК».

Максимальная цена контракта «Северной верфи» – 6,3 млрд руб. До декабря 2018 г. нужно построить стапельные площадки с эллингом, крановым оборудованием для сборки корпусов судов длиной до 250 м и весом до 25 000 т, производственные и вспомогательные здания, объекты энергетической инфраструктуры.

Заявки на тендер подали четыре компании, АО «Концерн Титан-2» предложило выполнить работы за 6,14 млрд руб., АО «Метрострой» – за 6,27 млрд руб., ООО «Больверк» – за 6,31 млрд руб., тюменское АО «Промстрой» – за 8,35 млрд руб. Подведение итогов было назначено на 20 апреля, но информации об этом на сайте госзакупок так и не появилось.

Выбран неверный способ определения исполнителя работ, установила ФАС.

Положением о закупках АО «СЗ «Северная верфь» установлено, что запрос цен проводится обществом только для выбора поставщика продукции. В рассматриваемом же случае закупались строительные работы, сообщает пресс-служба ведомства.

«При проведении запроса цен оценивать заявки и выбирать победителя можно только на основе предлагаемых участниками цен. Однако строительство судостроительного комплекса – технически сложная и ответственная работа, и если заказчик хочет оценивать заявки участников не только по цене, но еще и по другим критериям, таким как качество или квалификация, то закупку таких работ целесообразно проводить путем конкурса», – цитирует пресс-служба заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.

Кроме того, по данным ФАС, закупочная документация «Северной верфи» в нарушение закона не содержала в себе проектно-сметную документацию. В связи с выявлением нарушений закона о закупках антимонопольный орган предписал АО «СЗ «Северная верфь» аннулировать запрос цен.

«Сейчас мы устраняем замечания, после чего ФАС примет решение об итогах конкурса. Если наша конкурсная заявка будет аннулирована, мы переоформим ее с учетом поступивших замечаний и вновь проведем конкурсную процедуру», – сообщила «Ведомостям» представитель «Северной верфи».