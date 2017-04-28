Ввод жилья падает по всей России, а быстрее всего в Москве

Московские власти уверяют, что спад в строительной отрасли временный и кризисный, все готово для быстрого роста

Но московские власти уверяют, что у строителей большой задел на будущее

Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Москва недостроила, а потом перестроит

В I квартале 2017 г. в Москве введено жилья на 59% меньше, чем в I квартале 2016 г., – 322 900 кв. м, сообщает Росстат. Завершенное строительство падает в Москве второй год, в I квартале 2016 г. введено на 12% меньше жилья, чем в I квартале 2015 г.

Традиционно в I квартале нет высоких результатов, основной ввод приходится на конец года, говорит представитель московского стройкомплекса. С ним соглашается руководитель irn.ru Олег Репченко: «Ввод – это показатель рынка года два назад, с точки зрения рынка важнее предложение». Объекты, которые сейчас вводятся, закладывались два-три года назад, в разгар сложной экономической ситуации, подтверждает его слова представитель стройкомплекса Москвы. Руководитель группы компаний «Инград» Анатолий Францев объясняет падение ввода стадиями строительства: большинство строящихся объектов находится на начальной и средней стадиях готовности.

В основном снижение обеспечила новая Москва: там введено всего 135 700 кв. м, говорит представитель стройкомплекса Москвы: в границах старой Москвы ввод упал только на 35%. Московские власти и заявляли о намерении ограничить жилищное строительство на присоединенных территориях.

«Основной акцент – на создании рабочих мест и развитии инфраструктуры. В ближайшее время запланирован ввод сразу четырех крупных коммерческих объектов», – говорит руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Вероятно, из-за непростой экономической ситуации застройщики затягивают строительство и сдают объекты медленнее, полагает Репченко, прежде квартиры распродавалась на ранних стадиях строительства, сегодня в готовых домах до 30% квартир не продано.

В 2016 г. по более чем 40% запланированных к сдаче жилых комплексов перенесены сроки ввода, знает управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая.

В Подмосковье ввод снизился не так сильно: на 8,9% – сдано 1,166 млн кв. м.

Стабилизация спроса на новостройки позволила ввести в эксплуатацию начатые проекты в установленные сроки, объясняет представитель минстроя области. Плотность застройщиков по-прежнему самая большая, но цена за квадратный метр пока остается вполне конкурентной, характеризует подмосковный рынок партнер «Химки групп» Дмитрий Котровский.

В России ввод жилья также снижается, по данным Росстата, на 15,8% до 13,1 млн кв. м. Треть этой недвижимости приходится на индивидуальное жилищное строительство – 4,8 млн кв. м.

Существенно снизился ввод недвижимости в Нижегородской области – на 26,6%, в Тюменской – на 35,5%, в Свердловской – на 49,2%. Минстрой России и прогнозировал снижение ввода, говорит его представитель, для улучшения ситуации правительство выделило дополнительные деньги на стимулирование жилищного строительства.

«Москва болезненнее других переживает ситуацию, цена на ее рынке была сильнее других перегрета, – считает Репченко. – В мировой практике есть формула: стоимость метра должна равняться среднемесячной зарплате. В Москве было много инвестиционных покупателей, и при средней зарплате в 60 000–70 000 руб. в месяц метр стоил 200 000 руб. А в регионах стоимость жилья более-менее коррелирует с доходами населения». Сейчас, по его словам, на рынке много предложения и цены постепенно корректируются. «Не стоит драматизировать ситуацию. В 2015 г. предложения в новостройках увеличились на 56% по сравнению с 2014 г. Это значит, что в конце текущего – начале следующего года мы можем увидеть новый рост ввода, сравнимый с рекордным 2015 годом (3,8 млн кв. м), считает Литинецкая.

Заммэра Марат Хуснуллин сообщал, что в Москве создан колоссальный градостроительный задел, который позволит стабильно работать строительной отрасли в ближайшие годы. По его словам, действуют разрешения на строительство 27,6 млн кв. м недвижимости, в том числе 18 млн кв. м жилья.

Среди регионов – лидеров по вводу, помимо Подмосковья, Санкт-Петербург (1,117 млн кв. м, рост на 24,4%) и Краснодарский край (1,047 млн кв. м, падение на 7,5%). Более высокие по сравнению с общероссийскими показатели ввода жилья в Петербурге руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева объясняет тем, что спрос и ввод новых объектов находятся на стабильно высоком уровне – около 4 млн кв. м в год, кроме того, вместе с Москвой Петербург забирает часть регионального спроса, в Петербурге он обеспечил порядка 30% продаж.

В подготовке статьи участвовала Валерия Лебедева