Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Жилье на месте автобазы

МИЦ построит 65 000 кв. м жилья в Хорошево-Мневниках

Инвестиции в проект составят почти 4,5 млрд рублей
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории на 23,4 га в Хорошево-Мневниках
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории на 23,4 га в Хорошево-Мневниках
А. Махонин / Ведомости

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории на 23,4 га в Хорошево-Мневниках, сообщил Москомстройинвест. На одном из участков площадью 2,74 га, который принадлежит компании «Автобаза «Связь», планируется построить жилой комплекс на 65 000 кв. м, сказано в заявлении Москомстройинвеста. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», 99,9% акций автобазы принадлежат ООО «Русс аутдор», головной компании оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Представитель последней заявил, что компания не имеет отношения к территории автобазы с августа 2015 г. Russ Outdoor продала участок примерно за 300 млн руб., добавил источник, близкий к оператору. Имя покупателя он не назвал.

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