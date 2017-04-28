МИЦ построит 65 000 кв. м жилья в Хорошево-Мневниках

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории на 23,4 га в Хорошево-Мневниках
А. Махонин / Ведомости
Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории на 23,4 га в Хорошево-Мневниках, сообщил Москомстройинвест. На одном из участков площадью 2,74 га, который принадлежит компании «Автобаза «Связь», планируется построить жилой комплекс на 65 000 кв. м, сказано в заявлении Москомстройинвеста. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», 99,9% акций автобазы принадлежат ООО «Русс аутдор», головной компании оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Представитель последней заявил, что компания не имеет отношения к территории автобазы с августа 2015 г. Russ Outdoor продала участок примерно за 300 млн руб., добавил источник, близкий к оператору. Имя покупателя он не назвал.