Достраивать здание Московского районного суда будет «Союзстрой»

Достраивать здание Московского районного суда Петербурга на Дунайском проспекте будет ООО «Союзстрой» за 643,7 млн руб., следует из протокола торгов, которые проходили в форме запроса предложений. Компания получила максимальный бал за квалификацию и почти максимальный за цену - в итоге она набрала 99,9 балла из 100.

Заявку также подало ООО «Капитал стройиндустрия», предлагавшее выполнить работы за 640 млн руб. Она набрала 60 баллов. Участники могли подать окончательные предложения по цене завтра, 12 мая, но отказались это сделать, следует из протокола. Подрядчик должен достроить задние суда до конца 2018 г.

Заказчик строительства - Управление судебного департамента в Петербурге - объявил о закупке 5 мая, максимальная цена контракта – 650 млн руб. На подачу заявок у участников был только один рабочий день - 10 мая.

Начал строительство «ЗАО «Водоканалстрой», который сейчас проходит процедуру банкротства. Контракт о выполнении работ на 1,3 млрд руб. заказчик заключил с ним 25 июня 2014 г. Управление расторгло контракт в одностороннем порядке 10 апреля 2017 г. из-за того, что подрядчик не выполнил обязательств. За фактически выполненную работу заказчик заплатил 815,9 млн руб.

Выручка «Союзстроя» в 2015 г. - 2 млрд руб, чистая прибыль - 3,4 млн руб. Компания в 2017 г. выиграла в 6 госконкурсах из 14, заключив контракты на 10,6 млн руб. Крупнейшие из них - ремонт дома на базе отдыха «Боровое» и благоустройство территории в поселке Толоконниково. «Союзстрой» входит в холдинг «Аквариум», который выполняет общестроительные работы в Петербурге и Ленобласти, в Республике Карелия и Краснодарском крае. Холдинг работал на реконструкции «Ленфильма» и на строительстве комплекса по перегрузке сжиженных углеводородов (СУГ) в порту Усть-Луга.