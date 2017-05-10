Управление судебного департамента в Петербурге хочет найти подрядчика за один рабочий день

Управление судебного департамента в Петербурге объявило о закупке для завершения строительства здания Московского районного суда Петербурга на Дунайском проспекте, участок 1 (юго-западнее пересечения с Витебским проспектом). Победителю нужно достроить то, что не успел прежний подрядчик – «Водоканалстрой». Начальная цена контракта – 650,5 млн руб. По данным сайта госзакупок, прием заявок начинается в 19.00 5 мая и заканчивается в 10.00 11 мая. Поскольку 6, 7, 8, 9 мая – выходные дни, на подачу заявок остается только один рабочий день – среда, 10 мая.

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