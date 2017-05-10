Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Тендер выходного дня

Управление судебного департамента в Петербурге хочет найти подрядчика за один рабочий день

Прежний подрядчик объявлен банкротом
Строительство Московского районного суда остановилось почти год назад, считает заказчик
Строительство Московского районного суда остановилось почти год назад, считает заказчик
Евгений Егоров / Ведомости

Управление судебного департамента в Петербурге объявило о закупке для завершения строительства здания Московского районного суда Петербурга на Дунайском проспекте, участок 1 (юго-западнее пересечения с Витебским проспектом). Победителю нужно достроить то, что не успел прежний подрядчик – «Водоканалстрой». Начальная цена контракта – 650,5 млн руб. По данным сайта госзакупок, прием заявок начинается в 19.00 5 мая и заканчивается в 10.00 11 мая. Поскольку 6, 7, 8, 9 мая – выходные дни, на подачу заявок остается только один рабочий день – среда, 10 мая.

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