В группе ПИК проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в головном офисе группы компаний ПИК на Баррикадной улице, сообщил источник, близкий к ней. По его словам, сейчас идет выемка документов. Причины действий правоохранительных органов ему неизвестны.

Источник «Ведомостей» в ГК ПИК

«Сегодня в центральном офисе ГК ПИК были проведены следственные действия, в результате которых центральный офис продаж был закрыт на короткое время. По окончании работы следственных органов работа офиса продаж и компании была полностью восстановлена», —следует из сообщения ПИК. ГК ПИК подтверждает проведение следственных действий внутри офиса компании: они производятся в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам. «На данный момент количество подрядчиков ГК ПИК превышает 2 000 компаний – и подобные ситуации по контрагентам ПИК происходят несколько раз в квартал. ГК ПИК продолжает работать в штатном режиме», говорит представитель группы