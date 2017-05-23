Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Подсобный бизнес
Подсобный бизнес
Квартиры в недорогих новостройках девелоперы уменьшают так успешно, что их покупателям уже нужны отдельные чуланы для всего того, что не помещается в жилищах. Доля проектов с кладовками – их застройщики тоже стараются продавать – пока невелика, немногим больше 10%, но растет
- Людмила Чичерова
- / Для Ведомостей
С вопросом хранения сезонных вещей сталкивается большинство жителей многоэтажных домов
Дмитрий Новожилов / Ведомости
С вопросом хранения сезонных вещей сталкивается большинство жителей многоэтажных домов, редко у кого есть лишнее помещение для этого. Лыжи, велосипеды и надувные матрасы кочуют с балкона в коридор или в комнаты, захламляя и без того тесные квартирки. Кладовки (келлеры) в цокольных этажах или подвалах – распространенные на Западе, – в Московском регионе только начинают проектировать в новостройках. Кого-то выручают мини-склады, где можно арендовать место под хлам на время.
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