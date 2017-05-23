Подсобный бизнес

Квартиры в недорогих новостройках девелоперы уменьшают так успешно, что их покупателям уже нужны отдельные чуланы для всего того, что не помещается в жилищах. Доля проектов с кладовками – их застройщики тоже стараются продавать – пока невелика, немногим больше 10%, но растет

С вопросом хранения сезонных вещей сталкивается большинство жителей многоэтажных домов Дмитрий Новожилов / Ведомости

С вопросом хранения сезонных вещей сталкивается большинство жителей многоэтажных домов, редко у кого есть лишнее помещение для этого. Лыжи, велосипеды и надувные матрасы кочуют с балкона в коридор или в комнаты, захламляя и без того тесные квартирки. Кладовки (келлеры) в цокольных этажах или подвалах – распространенные на Западе, – в Московском регионе только начинают проектировать в новостройках. Кого-то выручают мини-склады, где можно арендовать место под хлам на время.