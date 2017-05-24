"Юит Петербург" не удалось продать 21 га в Приморском районе Петербурга

Цена участка адекватна, но таких денег ни у кого нет Евгений Егоров / Ведомости

Компании «ЮИТ Санкт-Петербург» не удалось продать 21,2 Га в Приморском районе единым лотом. На торги, назначенные на 25 мая, не поступило заявок, сообщил их организатор Российский аукционный дом (РАД).

Начальная цена лота – 3,6 млрд руб, аукцион предполагалось проводить как на повышение (шаг 10 млн руб.), так и на понижение (60 млн руб .) Цена отсечения – 2, 8 млрд руб.

В процессе переговоров с потенциальными покупателями стало понятно, что для большинства компаний это слишком большой размер проекта, требующий значительных инвестиций, комментируют в пресс-службе ЮИТ. По ее данным, теперь компания думает о реализации земли отдельными лотами.

Участком интересовались как девелоперы, так и инвестиционные фонды, говорит директор по инвестициям «ЮИТ Санкт-Петербург» Анна Смольная. По ее словам, возможностью покупки участка по частям заинтересовалось более 15 компаний – не только из Петербурга, но из Москвы и регионов. В РАД подтвердили интерес к объекту, но от дополнительных комментариев отказались. После серии переговоров ЮИТ определит условия продажи, говорит Смольная, она не исключает, что будет предоставлена рассрочка.

ЮИТ владеет 42,5 Га в Приморском районе рядом с Новоорловским лесопарком. На половине этого участка реализуется проект жилого комплекса комфорт-класса Новоорловский. Вторую половину застройщик решил продать. В компании объяснили это решение снижением темпов реализации проекта. «Первоначально весь проект, предусматривавший строительство 400 000 кв. м. жилья, планировалось осуществить в течение 7-8 лет, но процесс оказался значительно более долгим, в том числе из-за влияния экономического кризиса на рынок», - сообщили в пресс-службе ЮИТ. Денежные средства, высвобождаемые благодаря продаже части территории, ЮИТ направит на покупку участков для новых проектов в Петербурге.

На предлагаемой к продаже части территории рядом с Новоорловским лесопарком можно возвести комплекс зданий площадью 222 400 кв. м. (в том числе около 210 700 кв. м. жилья и 11 700 кв. м. коммерческих помещений). Земельные участки имеют необходимую градостроительную документацию и разрешения на строительство. Территория обеспечена инженерной инфраструктурой. Фоновая высота застройки в соответствии с ППТ- 90 м.

ЮИТ выставляет довольно жесткие условия по сохранению своего проекта на продаваемом участке, говорит один из экспертов рынка недвижимости. «Они хотят, чтобы кто-то пришел и все построил, не внося изменений в проект. Такие условия обычно город выставляет. Но, естественно, у покупателя возникают планы насчет участка. Если продавец хочет сохранить общую концепцию, то нужен один покупатель. Потому что с несколькими договориться будет сложнее», - добавляет он. Для покупателя в этом районе будет высокая конкуренция в том числе с домами от самого ЮИТа, считает гендиректор Colliers Internarional Санкт-Петербург Андрей Косарев.

Цена участка адекватна, но таких денег ни у кого нет, говорит гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. По его мнению, даже по частям землю продавать будет сложно. «Если цену на лоты не снизить, участки могут продаваться не один год», - замечает эксперт.

В собственности «ЮИТ Санкт-Петербург» после реализации части территории рядом с Новоорловским лесопарком останется территория общей площадью 21, 3 га, на которой предусматривается строительство 191 400 кв. м. жилья и коммерческих помещений.

В декабре 2016 г. были введены в эксплуатацию объекты первой очереди жилого комплекса «Новоорловский» (два 25-этажных жилых дома и многоярусный паркинг). Сейчас завершается строительство второй очереди проекта (два 7-этажных дома и паркинг), ведется строительство третьей очереди (7-этажный дом).