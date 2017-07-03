Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Девелоперы запасаются землей

Продажи земли под жилую застройку в Петербурге выросли

Договариваться с собственниками участков становится проще, довольны девелоперы

Впервом полугодии инвесторы потратили на покупку земли в Петербурге и Ленобласти $164 млн, на $9 млн больше, чем годом раньше, подсчитали в Colliers. За 2016 г. инвестиции в покупку земли составили $386 млн. В основном земля приобреталась для строительства жилья – это 87% сделок, 12% участков куплено для собственных нужд, 1% – для строительства коммерческой недвижимости.

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