Спрос на квартиры в Петербурге снизился на треть – Knigt Frank

По сравнению с первым полугодием прошлого года объем спроса на первичном рынке Петербурга снизился на 34% в площадях и на 38% - в квартирах Е. Егоров / Ведомости

В первом полугодии 2017 г. спрос на первичном рынке жилой недвижимости Петербурга снизился на треть по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, подсчитали в Knight Frank St. Petersburg. По данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2017 г. в городе и пригородах было продано 1,5 млн кв. м жилья. По сравнению с первым полугодием прошлого года объем спроса на первичном рынке Петербурга снизился на 34% в площадях и на 38% - в квартирах, говорит гендиректор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков.

Спрос падает из-за ухудшения ситуации в экономике, у людей не хватает средств на покупку квартиры, а ипотечные программы не способны решить их конкретную ситуацию, считает руководитель отдела маркетинга и аналитики агентства недвижимости «Лаборатория метров» Елизавета Яковлева. По ее данным, в 2016 г. в Петербурге и Ленобласти было продано около 3,95 млн кв. м жилья, а в 2017 г. ожидается снижение.

Руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева не согласна с прогнозом. По ее мнению, спрос на строящееся жилье Петербурга и Ленобласти по-прежнему находится на высоком уровне. По данным «Петербургской недвижимости», в январе - июне 2017 г. было продано 1,8 млн кв. м строящегося жилья - на 200 000 кв. м меньше, чем за тот же период прошлого года. «Ипотека является драйвером в развитии рынка. По итогам 2016 г. доля ипотеки составляла 57%, к июню 2017 г. показатель достиг 63%», - замечает Трошева.

Объемы продаж находятся на уровне аналогичного периода 2015 г. и превышают уровень 2012-2013 гг., но навес избыточного предложения приводит к тому, что желающих купить квартиры уже не хватает на всех девелоперов, сказано в отчете Knight Frank. По данным Knight Frank, за первое полугодие 2017 г. в Петербурге и пригородах было выведено в продажу 2 млн кв. м нового жилья - почти 50 000 квартир. «Это больше, чем во втором полугодии 2016 г., объем предложения продолжает нарастать, - говорится в отчете. - В предыдущие кризисные периоды вслед за падением спроса в течение двух кварталов девелоперы приостанавливали вывод новых проектов. Сегодня такой тенденции нет». По словам Пашкова, сегмент жилья экономкласса в пригородах «на всех парах несется к классическому кризису перепроизводства». «В городе спрос за II квартал 2017 г. снизился на 5%, в пригороде – на 20%. Это обусловлено затовариванием рынка периферийных районов, вызванным спецификой их развития. Там сконцентрировалась львиная доля предложения экономкласса. Проекты мало чем друг от друга отличаются и конкурируют ценой», - говорится в отчете.

Снижения объема предложения нет, но некоторые девелоперы отложили выход в продажу своих заявленных ранее проектов, замечает Яковлева.

Застройщики не подтверждают снижения спроса. «Покупательская активность в начале года традиционно ниже, но уже с весны на рынке наблюдается рост продаж. Многие получают квартальные и годовые бонусы, что влияет на решение о приобретении квартиры в середине и ближе к концу года», - рассуждает директор по работе с инвесторами и связям с общественностью группы ЛСР Юрий Ильин. Он замечает, что в городе появилось много проектов массовой застройки, которые конкурируют между собой лишь ценой, при невысоких качественных характеристиках. «В определенных локациях наблюдается переизбыток подобного предложения», - резюмирует Ильин.

Продажи в первом полугодии 2017 г. компания не раскрывает. За весь 2016 г. ЛСР в Петербурге заключила новых контрактов на 386 000 кв. м на 36,6 млрд руб., из них 344 000 кв. м - жилье класса масс-маркет.

Холдинг Setl Group в первом полугодии 2017 г. ввел в эксплуатацию 232 000 кв. м недвижимости, что в почти в пять раз превосходит показатели аналогичного периода 2016 г., сообщили в его пресс-службе . Открыты продажи квартир общей площадью 563 200 кв. м – в два раза больше, чем в первом полугодии прошлого года. В 2016 г. компания сдала почти 1 млн кв. м жилой недвижимости.

Каждый девелопер верит в себя и думает, что у него все будет хорошо, комментирует Пашков. «За период высокого спроса девелоперы потеряли навыки по исследованию рынка. Они ориентируются только на свои продажи и продажи нескольких прямых конкурентов и не видят, что происходит на рынке в целом», - рассуждает аналитик.

Цены на жилье за последние полтора года менялись незначительно – «плюс минус 1000 руб за кв м по всему рынку», замечает Яковлева. И добавляет, что в рамках конкретных проектов цены растут с ростом строительной готовности проектов до 30% от первоначальной стоимости.

«Себестоимость растет, а рыночная конъюктура не позволяет застройщикам поднимать цены. Финансовая устойчивость девелоперов и подрядчиков, работающих в эконом классе, уменьшается, - говорится в отчете Knight Frank. - Если экономическая ситуация не улучшится, если у населения не начнут расти доходы и оно не будет более активно покупать, в 2018 г. есть не нулевой риск, что некоторые компании могут не выдержать этой гонки на выживание»