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Банки Петербурга нарастили выдачу ипотеки Е. Егоров / Ведомости

Северо-Западный банк Сбербанка за первое полугодие 2017 г. выдал в Петербурге 15 911 ипотечных кредитов на сумму 34 млрд руб., сообщил во вторник заместитель председателя банка Олег Тихомиров, выдача выросла на 24% в штуках и на 33,8% в объеме. Растет выдача кредитов петербуржцам и у других банков:«Санкт-Петербург» за шесть месяцев выдал 4757 кредитов на 10,2 млрд руб. (прирост 11,3% в объеме, но сокращение на 7% в штуках), «Дельтакредит» – 1415 кредитов на сумму 3,1 млрд руб. (рост на 10,3% в объеме и на 8% в количестве), розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге – около 600 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд руб.(количество заключенных ипотечных сделок выросло на 66%, объем кредитования – на 60%), «Абсолют банк» – 527 ипотечных кредитов на 1,33 млрд руб. (рост на 11% по количеству и на 15% в объеме). Из крупных игроков не смог увеличить выдачу ипотеки «ВТБ 24»: за первое полугодие 2017 г. банк выдал 4954 ипотечных кредита на сумму 13 млрд руб. по сравнению с 13,3 млрд руб. и 6024 шт. годом ранее.