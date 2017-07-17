Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Роман Авдеев застроит промзону

Роман Авдеев застроит промзону на востоке Москвы

Инвестиции в проект на 234 000 кв. м оцениваются в 15 млрд рублей

«Инград» планирует построить жилой комплекс на Тюменской улице, следует из презентации компании, с которой ознакомились «Ведомости». Общая площадь квартир составит почти 141 000 кв. м, согласно документу. Общая площадь комплекса – 234 000 кв. м, его строительство запланировано на 2018 г., отметил представитель «Инграда». При этом покупку самого проекта компания еще не закрыла, уточнил он. О планах «Инграда» застроить промзону на Тюменской улице знают также три риэлтора, работавших с девелопером.

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