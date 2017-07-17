Концерн «Титан-2» построит на ЛАЭС комплекс за 1,8 млрд рублей

Три других претендента на контракт не допущены к конкурсу

Реакторный зал энергоблока ЛАЭС Сергей Пятаков / РИА Новости

АО «Концерн «Титан-2» (входит в холдинг «Титан») построит комплекс по переработке радиоактивных отходов Ленинградской АЭС за 1,853 млрд руб. Компания стала единственным участником конкурса на строительство третьего пускового комплекса станции. Максимальная цена контракта составляла 1,947 млрд руб.

Помимо «Титана» заявки на конкурс подали ООО «Гидропромстрой», АО «НИКИМТ-Атомстрой» и ПАО «Энергоспецмонтаж» (предложил самую низку цену - 1,792 млрд руб.). Ко второму этапу конкурса не были допущены «НИКИМТ-Атомстрой» и «Энергоспецмонтаж»: конкурсная комиссия сочла, что они неправильно составили заявки. «Титан» и «Гидропромстрой» снизили цены до 1,853 и 1,87 млрд руб. соответственно, но в итоге и «Гидропромстрой» сняли с конкурса из-за обнаружения недостоверных сведений в заявке. Комиссия решила заключить контракт с концерном «Титан-2», следует из протокола. По условиям конкурса, подрядчик должен выполнить все работы до 30 декабря 2019 г.

В Федеральную антимонопольную службу России не поступали жалобы на этот конкурс, сообщила представитель ведомства. Участники конкурса не ответили на запросы «Ведомостей».

Гендиректор концерна «Титан-2» – Григорий Нагинский (с 2003 г. был членом Совета Федерации, в 2010–2011 гг. – заместителем министра обороны, в 2011–2013 гг. возглавлял «Спецстрой России»). «Титан-2» - генподрядчик строительства ЛАЭС-2. Выручка за 2015 г. - 30 млрд руб., убыток - 14,2 млн руб. Совладельцами «Титана-2» через ЗАО «СЛ-Центр» и ООО «Н-3» являются Татьяна и Елена Нагинские.

Холдинг «Титан-2», в который входит концерн «Титан-2», строит объекты ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности, аэродромы, причалы, жилые комплексы. Среди объектов компании – Юго-Западная и Северо-Западная ТЭЦ, комплекс глубокой переработки нефти ПО «Кинеф», причалы в Балтийске, Калининградской области, Усть-Луге и пр.