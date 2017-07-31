Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: Аренда по щучьему велению

Кредитор ТЦ «Щука» хочет получать платежи вместо собственника

Эксперты не припомнят таких случаев с начала 2000-х

Кипрская компания River-stretch Trading & Investments (RT&I) потребовала от некоторых арендаторов торгово-развлекательного центра «Щука» рядом с метро «Щукинская» в Москве платить аренду ей. «Ведомости» ознакомились с текстом письма, датированного 19 июня.

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