Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: Аренда по щучьему велению
Кредитор ТЦ «Щука» хочет получать платежи вместо собственника
Эксперты не припомнят таких случаев с начала 2000-х
- Антон Филатов,
- Алина Дидковская
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Платежи кредитору, а не собственнику могут привести к проблемам с налоговой, опасаются юристы
Cергей Портер / Ведомости
Кипрская компания River-stretch Trading & Investments (RT&I) потребовала от некоторых арендаторов торгово-развлекательного центра «Щука» рядом с метро «Щукинская» в Москве платить аренду ей. «Ведомости» ознакомились с текстом письма, датированного 19 июня.
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