Строитель океанариума на Поклонной горе избежал банкротства

«Марин гарденс», которая еще до кризиса 2008 г. планировала построить на 4 га на Поклонной горе океанариум, гостиницу и апартаменты общей площадью в 180 000 кв. м, избежала банкротства. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на федеральный реестр банкротств, производство по делу о несостоятельности компании прекращено. Из мирового соглашения с кредиторами от 20 июля следует, что «Марин гарденс» обещает заплатить им более 8,5 млрд руб.

Компания должна 8,2 млрд руб. БТА-банку, 308,1 млн руб. - ООО «Меркурий», эти долги должны быть погашены до 1 июля 2022 г. Менее значимые долги перед ГУП «Стройэкспром» (1,46 млн руб.), ИФНС №4 по Москве (182 400 руб.), АО «Электроцентроналадка» (106 200 руб.) и ГУП «Москоллектор» (48 300 руб.) будут погашены к этой осени, пишет газета.

19 апреля 2016 г. Арбитражный суд Москвы по заявлению «БТА бан­ка» признал компанию «Марин гарденс» несостоятельной и ввел в отношении нее процедуру наблюдения. «Марин гарденс» входила в ИПГ «Евразия» бывшего акционера «БТА банка» Мухтара Аблязова. На Поклонной горе ИПГ «Евразия» успела построить лишь 16 200 кв. м, после чего проект был заморожен, а сам объект стал предметом судебных разбирательств между «БТА банком» и его российской «дочкой» – «АМТ банком» (сейчас его ликвидацией занимается Агентство по страхованию вкладов, АСВ). Недостроенный океанариум находился в залоге у «АМТ банка». В октябре 2013 г. «АМТ банк» переуступил фирме «Петрокарго плюс» права по кредиту на 304,9 млн руб., выданному «Марин гарденс». 100% долей «Петрокарго плюс», согласно ЕГРЮЛ, – у Lelk Investments с Белиза, а гендиректор российской фирмы Сергей Хлупин также акционер ООО «Таврический-инвест». Последнее через несколько структур владеет не более 5% акций банка «Таврический» (сейчас его санирует банк МФК). Как ранее рассказывали источники «Ведомостей», банк «Таврический» связан с экс-сенатором от Ненецкого автономного округа Александром Сабадашем, который в 2015 г. был приговорен к шести годам лишения свободы за попытку хищения 1,8 млрд руб.

Конкурсное производство в отношении «Марин гарденс» было начато осенью 2016 г. При инвентаризции недостроенный океанариум был оценен в 3,66 млрд руб. В конце прошлого года мэрия пересмотрела параметры достройки этого проекта. Площадь застройки решили сократить до 133 700 кв. м, из которых 24 300 кв. м займет океанариум, а остальной объем — комплексная жилая застройка. В Москомстройинвесте сообщили, что проект пока не выносился на рассмотрение градостроительно-земельной комиссии.