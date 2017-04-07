Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Океанариум возвращается к банку

Структура «БТА банка» получила права на недостроенный океанариум на Поклонной горе

Проект может потребовать до 15 млрд рублей инвестиций
Проект на Поклонной горе может потребовать до 15 млрд руб. инвестиций
Проект на Поклонной горе может потребовать до 15 млрд руб. инвестиций
Денис Абрамов / Ведомости

ООО «Меркурий» получило права требования к компании «Марин гарденс» на 304,9 млн руб., следует из решения московского арбитражного суда. «Марин гарденс» – инвестор строительства одного из крупнейших в Европе океанариумов. Еще до кризиса 2008 г. она планировала построить на 4 га на ул. Братьев Фонченко на Поклонной горе комплекс на 180 000 кв. м – океанариум, гостиницу и апартаменты – стоимостью около $600 млн.

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