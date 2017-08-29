Группа «Регион» станет совладельцем девелоперского бизнеса Романа Авдеева

Роман Авдеев М.Стулов / Ведомости

Девелоперская компания ПАО «ОПИН» провела дополнительное размещение акций на 26 млрд руб. по открытой подписке, следует из ее сообщения. Акции на 18,5 млрд руб. приобрел контролирующий акционер ОПИН – концерн «Россиум» Романа Авдеева, ему принадлежит более 93% компании. Причем только 2,5 млрд руб. он оплатил деньгами, остальное – 100%-ным пакетом акций другой девелоперской компании холдинга – АО «Инград». Это размещение завершает объединение девелоперского бизнеса концерна «Россиум», новая компания будет работать под брендом «Инград», следует из сообщения.

Там же сказано, что акции на 7,5 млрд руб. были приобретены ООО «ИК "Алгоритм", которое является 100%-ной "дочкой" ООО "Регион портфельные инвестиции" (входит в ГК "Регион"). Представитель "Инграда" отказался назвать, какой пакет акций объединенной компании получит структура ГК "Регион", сообщив лишь, что "Россиум" сохранит контролирующую долю в уставном капитале девелопера, а доля нового акционера будет раскрыта в соответствии с требованиями законодательства после государственной регистрации отчета об итогах выпуска. Впрочем, в том же сообщении указано, что общий уставный капитал новой компании после размещения составит 41,2 млрд руб. Получается, что доля ИК "Алгоритм" – 18,2%.

«Инград» – один из наиболее активных инвесторов в жилье последних нескольких лет. Его общий портфель – 2,5 млн кв. м недвижимости, сказано на его сайте. Среди его проектов – ЖК «Новое Медведково» и «Новое Пушкино» в Московской области, «Петра Алексеева, 12А», «Вавилова, 69А» и т. д. ОПИН был приобретен концерном «Россиум» в конце прошлого года у «Онэксима» Михаила Прохорова. Общий портфель компании - 500 000 кв. м жилья и 16 500 га земли.

ГК «Регион» была основана в 1995 г., она специализируется на инвестициях в финансовом секторе. Один из крупнейших клиентов компании – «Роснефть», чьим пенсионным фондом она управляет. У ГК «Регион» есть опыт работы на рынке недвижимости. В 2015 г. она приобрела бизнес-центр «Мерседес-Бенц плаза» на Ленинградском проспекте. Тогда же консультанты рассказывали, что она инвестировала в еще один бизнес-центр – «Конкорд» рядом с метро «Шаболовская».