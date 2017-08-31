Смольный обвиняет концессионера в том, что он срывает сроки реконструкции трамвайной сети

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По условиям соглашения, ТКК предстоит реконструировать не менее 14 км трамвайных путей Евгений Егоров / Ведомости

Группа ЛСР опаздывает с реконструкцией трамвайной сети в Красногвардейском районе на полгода, сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в Тelegram. Первые два этапа должны были закончить в середине августа, но они на начальной стадии, небольшое число рабочих выведено на объект как раз сегодня, пишет чиновник. Он опасается, что проект не будет запущен вовремя, хотя его старт был запланирован на ноябрь 2017 г.