Сбербанк станет совладельцем проектов Brack Capital Real Estate
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Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайства компании «СБК Прогресс» о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности в отношении фирм «Инвестменеджментстрой» и «Мособлкомплекс». Обе они принадлежат израильско-голландскому девелоперу Brack Capital Real Estate (BCRE), знают два консультанта и подтверждает источник, близкий к компании. Адреса их регистрации полностью совпадают с адресами проектов BCRE – торгового центра «Выходной» (27 000 кв. м) в Люберцах и складского комплекса (40 000 кв. м) в Лобне, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». «СБК Прогресс» – структура «Сбербанк капитала», согласно ЕГРЮЛ. Представитель Сбербанка от комментариев отказался, запрос в BCRE остался без ответа.
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